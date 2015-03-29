Йемен обвиняет Иран в поддержке шиитских повстанцев, продолжаются воздушные удары по стране

А вечером в субботу, 28 марта, президент Йемена обвинил шиитский Иран в дестабилизации его страны, пишет Радио Свобода.

Выступая на саммите Лиги арабских государств в Египте, Абед-Раббо Мансур Хади также назвал повстанцев группировки Хути «марионетками Ирана». По его словам, роль Ирана в конфликте может привести к полномасштабной региональной войне.

Президент Йемена, который из-за наступления повстанцев был вынужден бежать из страны, также призвал коалицию продолжать воздушные удары, пока повстанцы не сдадутся.

Читайте такжеВ Йемене в результате авиаударов погибли 39 человекИран и повстанцы группировки Хути отрицают, что Тегеран играет какую-либо роль в событиях в Йемене.

Шиитская группировка «Ансар-Аллах», больше известная как Хути по имени ее главаря Абдель-Малика аль-Хути, действует в Йемене еще с 2004 года и в последние годы начала расширять захваченные им территории. Сейчас она контролирует северо-западную, густо населенную четверть Йемена со столицей Саной; правительству страны ныне подконтрольна небольшая зона возле юго-западного города Адена, а также территории в центре и востоке страны, в значительной степени состоящие из пустынь. По оценкам, шииты составляют около 35-40 процентов населения Йемена, преимущественно на северо-западе страны, сунниты же - 60-65 процентов.