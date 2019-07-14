В Азербайджане ветка 500-летнего дерева придавила 19 туристов (видео)

Cреди пострадавших есть как местные, так и иностранные туристы.

В воскресенье, 14 июля, 19 человек пострадали в результате падения ветки многовековой чинары (платана) на территории Дворца Шекинских ханов в азербайджанском городе Шеки.

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Об этом сообщает haqqin.az.

Отмечается, что ветка дерева, возраст которого превышает 500 лет, сломалась из-за сильного ветра.

В Минздраве Азербайджана сообщили, что два человека были госпитализированы, еще семнадцати медицинская помощь была оказана на месте.

По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, среди пострадавших есть как местные, так и иностранные туристы.

Чинара была посажена в 1532 году, ее высота составляет 42 м.