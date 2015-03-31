При штурме здания Агентства национальной безопасности США погиб один нападавший

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, передает Lenta.ru. По словам источника, двое мужчин на автомобиле совершили неудачную попытку протаранить ворота. После этого началась перестрелка. По данным CNN, сотрудник АНБ застрелил одного из нападавших и тяжело ранил другого. Кто первым открыл огонь, не уточняется.

Читайте такжеУ здания Агентства национальной безопасности США произошла перестрелкаNBC News сообщают, что нападавшие были переодеты в женщин и находились в угнанном Ford Escape. В автомобиле найдены оружие и наркотики.

Как передает Reuters, расследованием произошедшего занимается ФБР. По информации источников агентства в федеральных силовых структурах США, инцидент не связан с терроризмом.

Это уже второй подобный случай за месяц. В начале марта в США задержали мужчину, которого подозревают в обстреле штаб-квартиры АНБ. Кроме того, по данным следствия, этот же человек устроил стрельбу на скоростной трассе в штате Мэриленд в том же месяце, а в феврале открыл огонь на стоянке торгового центра в Хановере (штат Нью-Хэмпшир).