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В Лондоне возле отеля автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

12:17, 14 июля 2019
Мир
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В результате наезда пострадали 7 людей / фото: Sky News

Об этом сообщает Sky News.

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Инцидент произошел в юго-западной части города возле гостиницы в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. Вскоре после этого началась драка, после которой правоохранители задержали четырех мужчин.

В результате наезда пострадали семь человек - один мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован в больницу. Остальные получили незначительные травмы.

По подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек. Не уточняется, есть ли среди них водитель автомобиля, совершившего наезд.

Полиция уверена, что инцидент не связан с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, в городе Кисмайо на юге Сомали ночью 13 июля террористы атаковали отель, по меньшей мере 26 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

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Теги: #Британия#Лондон#наезд