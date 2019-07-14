В Лондоне возле отеля автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В ночь на воскресенье, 14 июля, автомобиль въехал в толпу людей, которые покидали здание отеля на юго-западе Лондона.
Об этом сообщает Sky News.
Читайте такжеДочь миллионера: в Лондоне после концерта умерла 17-летняя скрипачка из России
Инцидент произошел в юго-западной части города возле гостиницы в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. Вскоре после этого началась драка, после которой правоохранители задержали четырех мужчин.
В результате наезда пострадали семь человек - один мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован в больницу. Остальные получили незначительные травмы.
По подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек. Не уточняется, есть ли среди них водитель автомобиля, совершившего наезд.
Полиция уверена, что инцидент не связан с терроризмом.
Как сообщал УНИАН, в городе Кисмайо на юге Сомали ночью 13 июля террористы атаковали отель, по меньшей мере 26 человек погибли, еще около 60 получили ранения.