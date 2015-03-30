От авиаударов в Йемене погибли и ранены десятки людей в лагере для беженцев

Организация «Врачи без границ» сообщает о 15 погибших и 30 раненых, которых забрали в больницу вблизи лагеря Аль-Мазрак в провинции Хаджа, передает Радио Свобода со ссылкой на AFP.

По данным местных властей, среди жертв есть дети и женщины, а также охранники лагеря.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщило об ударе по лагерю.

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С 2009 года в этом лагере жили йеменцы, которые потеряли дома из-за конфликта между повстанцами Хути и правительственными войсками Йемена.

Как сообщают «Врачи без границ», за последние два дня в лагерь прибыли 500 новых семей, которые бегут из-за авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией, по позициям Хути, которые начались 26 марта.

Ранее УНИАН сообщал, что воздушные удары по Йемену продолжаются.