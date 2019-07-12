В Швеции мужчину впервые осудили по закону о добровольном согласии на секс
15:03, 12 июля 2019Мир
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Мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы за секс с женщиной, с которой он познакомился в социальной сети.
Решение суда стало проверкой закона, который вступил в силу более года назад / фото УНИАН
Верховный суд Швеции впервые признал мужчину виновным в изнасиловании за занятие сексом без явного согласия.
Об этом сообщает Associated Press.
Мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы за секс с женщиной, с которой он познакомился в социальной сети, сообщил Верховный суд Швеции 11 июля 2019 года.
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Как утверждается в решении суда, женщина «вела себя пассивно и не давала четкого согласия на участие в половых актах».
По словам самого подсудимого, он не знал, что девушка против секса.
Решение суда стало проверкой закона, который вступил в силу больше года назад. Он требует, чтобы люди получали явное согласие к сексуальному контакту. В противном случае таковой может считаться изнасилованием.
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