В Швеции мужчину впервые осудили по закону о добровольном согласии на секс

Мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы за секс с женщиной, с которой он познакомился в социальной сети.

Верховный суд Швеции впервые признал мужчину виновным в изнасиловании за занятие сексом без явного согласия.

Об этом сообщает Associated Press.

Мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы за секс с женщиной, с которой он познакомился в социальной сети, сообщил Верховный суд Швеции 11 июля 2019 года.

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Как утверждается в решении суда, женщина «вела себя пассивно и не давала четкого согласия на участие в половых актах».

По словам самого подсудимого, он не знал, что девушка против секса.

Решение суда стало проверкой закона, который вступил в силу больше года назад. Он требует, чтобы люди получали явное согласие к сексуальному контакту. В противном случае таковой может считаться изнасилованием.