Меркель затрясло на официальной встрече уже в третий раз (видео)
Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь затрясло во время официальной встречи.
Это произошло в третий раз примерно за три недели, сообщает Reuters.
Дрожь проняла политика во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Кадры появились в соцсетях. На видео видно, как Меркель стоит и трясется рядом с главой финского правительства, а затем приглашает его пройти дальше.
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В конце июня канцлер заявила, что повода для беспокойства из-за приступов дрожи нет.
Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда она отказалась от поднесенного стакана воды.