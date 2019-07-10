В Норвежском море обнаружили утечку радиации у затонувшей советской подлодки

Уровень радиации около подлодки в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде.

Норвежские исследователи обнаружили возможную утечку радиации на месте затонувшей советской атомной подводной лодки K-278 «Комсомолец» в Норвежском море.

Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на местный телеканал ТV2.

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8 июля специалисты, находящиеся на борту исследовательского судна «G.O. Sars», взяли пробы воды из вентиляционной трубы на вышедшей из строя подлодке. Предварительное исследование показало, что уровень радиации в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде.

Всего исследователи взяли три пробы воды, в двух из них превышения уровня радиации не обнаружено.

Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы дополнительно проверят после окончания экспедиции. Она добавила, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.

Напомним, что атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор подлодки заглушили, при этом в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Минобороны РФ заявили, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.