При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников
17:04, 02 июля 2019Мир
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Подводники погибли в результате отравления продуктами горения, заявили в Минобороны РФ.
На глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков-подводников / Оружие РФ
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ России, сообщили в министерстве обороны РФ. Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск.
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"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", - цитирует РИА Новости сообщение министерства.
14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.
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