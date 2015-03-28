В Болгарии задержали судно с украинским экипажем: у моряков заканчиваются продукты и вода

Администрация порта не выпускает судно в море, поскольку не оплачен проведенный на судне ремонт.

Судно "ASIAN DREAM" стоит на якоре в озере. Моряки полностью брошены своим работодателем - греческой компанией.

Как сообщил директор морской администрации Варны Валентин Енчев, проведенные проверки показали, что собственник судна действительно не оплатил ремонт, а также не платит зарплату своим работникам.

Уже несколько дней у мужчин ограниченное количество пищевых продуктов, и запасы воды на корабле заканчиваются. Экипаж объявил, что он покинет корабль, если, по крайней мере, не будут доставлены хотя бы продукты питания.

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Болгарский Красный Крест начал снабжать моряков продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

Помимо продуктов питания, моряки нуждаются в срочной юридической помощи, чтобы выяснить их статус, и как они могут получить свои зарплаты.

Корабль, который ходит под либерийским флагом, прибыл для ремонта в болгарскую Варну месяц назад. Он задержан из-за накопления множества долгов фирмам и учреждениям, и не может покинуть территорию Болгарии.

Экипаж не получал заработную плату три месяца. До сих пор усилия властей Либерии и Украины связаться с владельцем корабля безуспешны.

Греческая фирма скрыта за многими оффшорными компаниями.

По материалам: Болгария Сегодня, агентство БГНЕС