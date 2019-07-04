В Исландии изменили правила образования фамилий: теперь можно брать гендерно-нейтральные

Добавилось третье окончание – «бюр» (ребенок), для тех, кто не может себя гендерно идентифицировать между двумя полами.

Жителям Исландии разрешили брать гендерно-нейтральные фамилии.

Закон «о гендерной автономии», меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня, сообщает The Reykjavík Grapevine.

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Отмечается, что в стране использовались фамилии, в основе которых было имя отца или матери и их окончание было в зависимости от пола «сон» (сын) или «доттир» (дочь). Теперь же добавилось третье окончание – «бюр» (ребенок), для тех, кто не может себя гендерно идентифицировать между двумя полами.

Гендерная автономия дает право трансгендерам менять юридический пол исходя из гендерной идентичности, без медицинских заключений или курса лечения.