Авария на секретной российской подлодке: СМИ назвали возможную причину пожара с 14 моряками

Аккумуляторная батарея, которая, как утверждается, стала причиной аварии, обеспечивает питание глубоководного аппарата.

Пожар на российском глубоководном аппарате "Лошарик", жертвами которого стали 14 моряков, мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины.

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Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ.

Авария произошла 1 июля во время исследования морского рельефа на наличие технических спецсредств в Баренцевом море по заданию ВМФ России. При этом, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на аппарате находилось гражданское лицо. По данным Forbes, это может означать, что там могло проводиться испытание нового оборудования.

Аккумуляторная батарея, которая, как утверждается, стала причиной аварии, обеспечивает питание глубоководного аппарата.

По данным источника издания в судостроительной промышленности, аккумуляторная батарея спровоцировало горение на подводном аппарате при его всплытии. При этом экипаж смог не допустить повреждения атомной силовой установки аппарата.