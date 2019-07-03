В Кремле информацию о гибели 14 подводников назвали "государственной тайной"

Песков подчеркнул, что в будущем секретные данные раскрывать не планируется.

В Кремле заявили, что информация, связанная с гибелью 14 моряков-подводников, является «государственной тайной».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о деталях происшествия, место трагедии и тип подводной лодки, Песков объяснил отсутствие официальной информации ее секретностью.

«Главнокомандующий владеет всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичного обращения. Это относится к категории совершенно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», - сказал он.

Песков подчеркнул, что в будущем секретные данные не планируется раскрывать.

На уточнение, чем именно занималась подводная лодка, Песков ответил, что этот вопрос надо адресовать Министерству обороны.

Также в Минобороны пресс-секретарь президента РФ перенаправил вопрос, будут ли обнародованы имена погибших моряков.

«Вы знаете, что там были героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена вовремя», - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему военное ведомство сообщило о трагедии на следующий день после того, что произошло.

Он подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину как верховному главнокомандующему было немедленно сообщено об аварии.

По словам Пескова, решение об объявлении федерального траура в связи с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море еще не принималось.

На вопрос, будет ли встречаться Путин с родственниками погибших, Песков ответил: «Вы знаете, что в Североморск по поручению президента отправился министр обороны Шойгу».

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Минобороны РФ заявили, что "1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения".