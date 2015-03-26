США назначили награду в 3 миллиона долларов за двух российских хакеров

Сайт, созданный хакерами, "отвечает за убытки по крайней мере на 50 миллионов долларов. В настоящее время по этому делу 30 частных лиц были осуждены, а еще 25 ожидают суда или, как Золотарев и Лопатин, находятся в бегах", — сообщил госдепартамент.

Читайте такжеМинрегион: сообщение об угле и электричестве от Путина - операция хакеров

В четверг США предложили награды в общей сложности на 3 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту Золотарева и Лопатина, сообщает РИА Новости.

Граждан РФ подозревают в создании сайта, на котором шла торговля крадеными и фальшивыми документами и данными кредитных карт.

За информацию о Золотареве назначена награда в 2 миллиона долларов, за информацию о Лопатине — 1 миллион долларов.