Ушедший со скандалом ведущий Top Gear Кларксон может вернуться на BBC

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

«Конечно, я этого не исключаю, но не сейчас», — сказал Йентоб. По его мнению, решение отказаться от Кларксона как от ведущего Top Gear было правильным, однако «это печальный день для "Би-би-си"».

Йентоб также заявил, что канал надеется удержать соведущих автошоу Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Они работали с Кларксоном с 2003 года и в середине марта отказались от съемок в программе без него.

Сами Хаммонд и Мэй пока не приняли окончательного решения о дальнейшем участии в передаче. «Мы чувствуем себя нераздельной командой. Эту связь трудно объяснить. Нужно все хорошо обдумать», — заявил Мэй, отвечая на вопрос The Daily Mail о том, останется ли он в Top Gear. Он также выразил уверенность, что программа продолжит выходить в эфир.

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25 марта «Би-би-си» объявила, что не будет продлевать контракт с Кларксоном, который истекает в конце марта. Ведущий был отстранен от эфира 10 марта из-за конфликта с продюсером, который, по некоторым данным, перерос в потасовку. По результатом внутреннего расследования, проведенного компанией, драка действительно была и ее зачинщиком оказался сам Кларксон. Несмотря на то, что мнения в руководстве корпорации на счет пребывания ведущего на «Би-би-си» разделились, гендиректор Тони Холл принял решение не продлевать контракт.

Британская передача об автомобилях Top Gear выходит на «Би-би-си» с 1977 года. Кларксон пришел в нее в 1988 году. В 2013 году Кларксон был признан одним из самых высокооплачиваемых журналистов в истории «Би-би-си». Автошоу установило рекорд Гинесса как передача с наибольшим числом зрителей, ее транслируют более чем в 200 странах.