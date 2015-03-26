Половина россиян хочет единовластия и позитивно оценивает роль Сталина в истории - опрос

Половина граждан России (50%) хотят, "чтобы вся власть в стране была сосредоточена в одних руках", 36% - "чтобы власть была распределена между разными структурами, контролирующими друг друга", а 14% затруднились ответить, передает Зеркало недели данные мартовского опроса Левада-центра.

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Треть граждан (34%) ответили, что лучшая политическая система "советская, которая была до 90-х годов", 29% считают лучшей нынешнюю систему в России, 11% нравится "демократия по образцу западных стран", 8% предпочитают "другое" политическое устройство, а 18% затруднились ответить,

Кроме того, по данным опроса "Левада-центра", проведенного в ноябре 2014 года, большая часть россиян (52%) положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории России.

Большинство граждан России (55%) считают более правильной экономическую систему, которая "основана на государственном планировании и распределении".

При этом 27% респондентов предпочитают систему, "в основе которой лежат частная собственность и рыночные отношения", а 19% затруднились ответить.

Ранее УНИАН сообщал, что в России откроется музей Сталина.