В России откроется музей Сталина
В Тверской области скоро торжественно откроют музей советскому диктатору Иосифу Сталину
Инициатором открытия музея является российское Министерство культуры, передает канал 24.
Музей создадут в доме колхозницы Кондратьевой. Именно у этой женщины останавливался Сталин, когда в 1943 году посещал фронт. Тематика выставок, которые расположатся в музее, очень красноречивая — "10 сталинских ударов", "вклад Сталина в победу" и "Сталин — символ успеха советских побед".
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Напомним, неделю назад стало известно о ликвидации единственного в России музея-комплекса, посвященного жертвам сталинского режима - ГУЛАГа. Более того, на месте ликвидированного музея Пермь-36 уже создали музей о надзирателях и архитектурных особенностях лагеря смерти.
Как свидетельствуют опросы в соцсетях, большинство россиян хотят "Сталина" при власти". 54% опрошенных сказали, что поддержали бы политика, который практиковал бы жесткую политику.