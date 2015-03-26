14 европейских стран подписали конвенцию Совета Европы о запрете торговли человеческими органами

14 европейских стран подписали в среду, 25 марта, первую международную сделку против нелегальной торговли человеческими органами, сообщает Украинская служба DW со ссылкой на информационное агентство AFP.

Подписанный в Испании документ предусматривает уголовную ответственность за изъятие органов без предварительного согласия человека. Кроме того, запрещается коммерческая торговля органами, а пострадавшие получают право на компенсацию.

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Первыми договор подписали Албания, Бельгия, Греция, Великобритания, Италия, Люксембург, Молдова, Норвегия, Австрия, Польша, Португалия, Испания, Чехия и Турция, которые входят в состав Совета Европы. Документ остается открытым для каждой страны, которая пожелает присоединиться к нему. Соглашение вступит в силу, когда его ратифицируют по меньшей мере пять стран, три из которых должны входить в состав Совета Европы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно пересаживают около десяти тысяч нелегально проданных человеческих органов. По словам генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда, прибыль с такого "бизнеса" достигает миллиарда евро. Генсек Совета Европы подчеркнул, что нелегальная торговля человеческими органами наносит ущерб мировой системе здравоохранения.

Работа над соглашением о запрете торговли человеческими органами началась после обнародования фактов о преступной продаже органов, изъятых у сербских пленных, после войны в Косово в конце 1990-х годов. Как отмечается в сообщении KNA, эти органы были переданы за границу для трансплантации.

Напомним, в октябре прошлого года в ОБСЕ сообщали, что доказательств изъятия человеческих органов на Донбассе нет.