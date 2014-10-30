ОБСЕ: доказательств изъятия человеческих органов на Донбассе нет

Об этом сообщила специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова, передает радио "Свобода".

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Такое заявление, как говорится в сообщении ОБСЕ, прозвучало в ответ на сообщения российских СМИ, в которых говорилось, что специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми якобы подтверждала факты незаконного изъятия органов на Донбассе.

"ОБСЕ не имеет никаких доказательств относительно возможного изъятия органов в восточной Украине. Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми не подтверждает, что какие-нибудь случаи незаконной трансплантации органов происходили в Украине, и не хотят спекулировать по поводу таких обвинений. Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине на сегодняшний день не зафиксировала никаких доказательств незаконной торговли органами в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ добавили, что 2 российские неправительственные организации распространили сообщения о возможном извлечении и продаже человеческих органов в восточной Украине. "В ответ на это украинское правительство заявило, что такие обвинения будут расследованы, как только будет возможность доступа в регион", - говорится в сообщении.

В начале этого месяца российские СМИ распространили информацию, что в Украине активно работает рынок черной трансплантологии. При этом не приводилось ни одного реального факта. Генпрокурор Украины назвал это выдумками с целью дискредитации украинской власти.