Полиция Тбилиси отпустила всех задержанных участников антироссийских протестов (видео)

Всего 20 июня грузинские правоохранители задержали более трехсот человек.

Полиция Тбилиси отпустила всех задержанных в четверг участников акции протеста под грузинским парламентом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более полусотни человек были арестованы за сопротивление полиции. Всего в ту ночь правоохранители задержали более трехсот человек, большинство из них потом отпустили.

Антироссийские протесты под грузинским парламентом в Тбилиси не прекращаются с 20 июня. Их вызвало поведение российского коммуниста Сергея Гаврилова во время выступления на Международной ассамблеи православия.

Он, в частности, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке. Также Гаврилов заявил, что Россия необратимо признает Южную Осетию и Абхазию.

Правоохранители обвиняют в организации протестов лидера оппозиции Никанора Мелию. В ответ под здание грузинского парламента вновь вышли возмущенные граждане.