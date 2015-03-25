Среди жертв авиакатастрофы во французских Альпах нет украинцев – МИД

Об этом написал в Твиттер спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Граждан Украины не было на борту самолета авиакомпании Germanwings, который 24 марта потерпел катастрофу на юге Франции», - написал Перебыйнис.

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Как сообщал УНИАН, Airbus A320 немецкой лоукост-компании Germanwings 24 марта упал на юге Франции, в Альпах. На борту авиалайнера находились 144 пассажира и шестеро членов экипажа.

Медик Фредерик Жанпти, который одним из первых попал на место аварии А320 во Франции, сообщил, что обнаружены пока только мелкие части самолета и фрагменты тел.