Правительство Франции подтвердило крушение авиалайнера A320, никто не выжил

Как сообщает агентство France Presse, обломки самолета A320, разбившегося во Франции, обнаружены у города Барселонетт.

По данным управления гражданской авиации, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа. На место катастрофы едут спасатели.

Все 142 пассажира разбившегося во французских Альпах A320 скорее всего погибли, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Глава правительства Манюэль Вальс подчеркнул, что "пока еще рано говорить, что послужило причиной катастрофы". Вальс также пообещал, что будет сделано все необходимое для оказания помощи родственникам находившихся на борту людей.

Кроме того, он сообщил, что на место крушения срочно вылетел глава МВД Франции Бернар Казнев.

По словам главы генерального совета департамента Альпы Верхнего Прованса Жильбера Сована, надежды обнаружить выживших в результате катастрофы самолета А320 на юге Франции нет.

Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона разбился во французских Альпах. Самолет исчез с радаров около 11 часов.

Последняя катастрофа Airbus A-320 произошла 20 января 1992 года недалеко от горы Сент-Одиль в департаменте Нижний Рейн. Тогда погибли 87 человек.

Последние данные о местонахождении A320 на снимке радара

Справка: А-320 является основным самолетом семейства узкофюзеляжных среднемагистральных авиалайнеров разработки компании Airbus. Первый полет этой машины состоялся в 1987 году, поставки заказчикам начались в 1988-м. Серийное производство самолетов этого семейства ведется во Франции и Германии, с 2011 года налажена сборка в Китае.

Пассажировместимость А-320 составляет от 140 до 180 человек в зависимости от компоновки салона, максимальная дальность полета превышает шесть тысяч километров. Разбившийся самолет Germanwings относился к варианту А-320-200, отличающемуся установкой винглетов и увеличенным запасом топлива.