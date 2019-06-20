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Власти одного из островов Норвегии решили "отменить" время

03:29, 20 июня 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Власти норвежского острова Соммарёй решили избавиться от концепции времени, позволив местным жителям делать "то, что они хотят, если они захотят".

На острове полярная ночь длится с 18 мая по 26 июля, а все остальное время года - полярный день, сообщает Лига.нет со ссылкой на The Independent.

Жители "Летнего острова" (так переводится название с норвежского) в западной части коммуны Тромсё утверждают, что они не ощущают течение времени так, как большинство людей мира.

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"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим, - говорит местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании Зона, свободная от времени. - Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться".

Хвединг передал норвежским депутатам заявление с подписями других островитян, чтобы обсудить правовой статус отмены времени. Жители требуют ввести гибкий график в школах и на работе.

"Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - объясняет активист.

На острове живут чуть более 300 человек, большинство заняты в сфере туризма или рыболовства.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время.

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Теги: #Норвегия#остров