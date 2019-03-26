Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы

Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию.

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время.

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С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью, передает Би-би-си. В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу - и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию. Утверждалось, что меньшее количество временных различий облегчит трансграничную торговлю и поездки в ЕС.

Но экономия энергии оказалась незначительной, а ряд основных торговых партнеров ЕС, в том числе Китай и Турция, на летнее время уже не переходят. Кроме того, научные исследования показали, что смена часов негативно сказывается на здоровье людей.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что "когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует".

Больше всего противников перехода на летнее время в северных странах, где продолжительность светового дня сильно меняется на протяжении года. Например, в Финляндии в июне световой день продолжается 18,5 часов, а в декабре он длится всего пять с половиной часов. Для сравнения в Греции эти цифры составляют 14,5 и 9,3 часа соответственно.

Вне летнего времени страны ЕС делятся на три часовых пояса:

Время по Гринвичу: Великобритания, Ирландия, Португалия

Центральноевропейское время (плюс час к времени по Гринвичу): 17 стран

Восточноевропейское время (плюс два часа к времени по Гринвичу): восемь стран.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле.

В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран.