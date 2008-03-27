Эксперт считает, что Украина - кандидат номер один для российской экспансии

Внешняя политика Российской Федерации с избранием Дмитрия Медведева президентом страны существенно не изменится. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал директор Института внешней политики Григорий Перепелица.

По мнению эксперта, Россия воспроизводится по имперскому типу. “Я не могу сказать, плохо ли это или хорошо для самой России, - заявил господин Перепелица. - Очевидно, она с самого начала, по крайней мере, со времен Петра строилась как империя. Очевидно, что когда новый формат страны возвращается к своим корням, то имперские конструкции и воспроизводятся. А в таком случае воспроизводятся и черты ее внешней политики. И основной чертой ее политики будет экспансия. Это природа развития самого российского государства". "Но в этом отношении для нас есть угроза, - считает эксперт. - Потому что когда Россия расширяет свое влияние, она пытается реинтегрировать под себя ближнее зарубежье. И тут Украина - кандидат номер один на такое подгребание. А это означает угрозу нашему суверенитету и территориальной целостности. Мы видели прессинг при президентстве Путина, мы видели, как Россия пыталась изолировать Украину от европейского продвижения. Потому что, если бы Украина интегрировалась в европейское и євроатлантическое сообщество, то Россия навсегда бы потеряла шанс вернуть себе Украину".