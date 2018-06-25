Григорий Перепелица: Бушу надо было приехать раньше
"В Украине весь левый блок, включая Партию Регионов, работает на российский интерес... Ось Москва – Берлин – Париж является опасной не только для Украины, но и для самого Евросоюза..." Интервью
В канун двух важных событий - визита Президента США Джорджа Буша в Украину и саммита в Бухаресте - УНИАН взял интервью у одного из наиболее авторитетных ученых-международников - директора Института внешней политики Григория Перепелицы"БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ЭТОТ ВИЗИТ БЫЛ РАНЬШЕ..." Григорий Николаевич, чем важен для Украины визит американского президента?
Григорий Николаевич, чем важен для Украины визит американского президента?
|Григорий Перепелиця
Какой будет конъюнктура будущего саммита НАТО в Бухаресте? Что ожидает Украину?Сегодня мы впервые достигли единства внутри страны относительно европейской интеграции между руководителями основных ветвей власти. Я имею в виду заявление, которое подали Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады относительно присоединения Украины к ПДЧ. Это очень большой позитив для Украины. К сожалению, этот позитив не нашел должного освещения в СМИ. Политические силы, которые играют на интересы России, пытались дискредитировать заявление руководства нашей страны. Хотя оно отражает интересы безопасности Украины. Россия ведет очень мощную кампанию, как международную, так и внутри страны, чтобы не допустить Украину к Европе в целом. И понятно, что наша перспектива членства в ЕС является очень призрачной, а членство в Северно-Атлантическом Альянсе является реальностью. И в ситуации, когда ЕС практически закрывает двери в Европу, у нас только один путь приобщиться к европейскому сообществу, - это путь в НАТО. Это понимает не только руководство нашей страны, это, в первую очередь, понимает Россия, это понимают страны, которые не хотят, чтобы мы были в Европе. В авангарде этих стран идут Германия и Франция, частично их поддерживает Италия и Испания. Как раз эти страны сориентированы на российские интересы. Прежде всего, Германия. Этот вопрос связан с газом и, конечно, эта четверка устроит сопротивление попыткам нашей страны попасть в Европу. Потому что это противоречит геополитическим интересам России. К сожалению, сегодня мы видим возрождение оси Москва – Берлин – Париж.
|Николя Саркози, Джордж Буш, Ангела Меркель, Владимир Путин
Виктор Янукович в Брюсселе зачитал письмо, чтобы нас не брали в НАТО, он изо всех сил хотел встретиться с Генсеком НАТО, чтобы сказать ему в глаза: не берите нас в НАТО. Такие модели поведения оппозиционных лидеров встречались вам раньше?Украина - уникальная страна. В других странах независимо от спектра и политического направления на внешней арене все силы отстаивают национальные интересы собственной страны. И если мы посмотрим, кто привел в НАТО страны Центрально-Восточной Европы, то это были социалисты и вчерашние коммунисты. Почему? Потому что все они заботились о национальных интересах собственной страны. У нас же в Украине весь левый блок, включая Партию Регионов, работает на российский интерес. А люди, которые представляют российские политические интересы, конечно, будут протестовать против входа Украины в самую надежную систему коллективной безопасности.
"РОССИЯНЕ МНОГО ЧЕГО ГОВОРЯТ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЭТО ВСЕ ПРАВДА " Россияне, протестуя против членства Украины в НАТО, говорят, в НАТО изменилась концепция, сейчас альянс исповедует концепцию превентивного ядерного удара. США, главная скрипка альянса, сейчас разворачивает установки ПРО в Европе. Как инициативы США относительно размещения ПРО согласовываются с задекларированной раньше стратегией сдерживания НАТО? И ради чего Штатам развивать конфронтационную модель в Европе
Россияне, протестуя против членства Украины в НАТО, говорят, в НАТО изменилась концепция, сейчас альянс исповедует концепцию превентивного ядерного удара. США, главная скрипка альянса, сейчас разворачивает установки ПРО в Европе. Как инициативы США относительно размещения ПРО согласовываются с задекларированной раньше стратегией сдерживания НАТО? И ради чего Штатам развивать конфронтационную модель в Европе?
|Меркель, Путин
Не лучше ли все-таки подождать с НАТО, пока состоится консолидация общества?Если мы хотим иметь гарантии безопасности, у нас нет альтернативы. Нам следует пройти этот экзамен – присоединение к ПДЧ. И если мы не сдадим этот экзамен, мы не станем членами НАТО. И не из-за Партии Регионов, а потому что страны альянса не будут считать нас достойными этой организации. Если нас отбрасывают от ПДЧ, то мы теряем любую перспективу. Это - дискредитация нашего руководства. И это - геополитический выигрыш России. Россия тогда сможет сказать: мы впервые остановили расширение НАТО на восток. До этого времени им это не удавалось. Я уже не говорю, какую победу будет праздновать Партия Регионов по поводу того, что им удалось воплотить российские интересы в реальность. Неприсоединение к ПДЧ - большой проигрыш для Украины, для демократии в Украине. Украине очень нужен ПДЧ, потому что это международная поддержка и доверие.
"РОССИИ ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ НЕСКОЛЬКО УКРАИНСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ..." Возможны ли у нас нормальные двусторонние отношения с Россией, если мы сможем сохранить наш внешний вектор?
Возможны ли у нас нормальные двусторонние отношения с Россией, если мы сможем сохранить наш внешний вектор?
Россия, как большое государство, считается только с сильными, слабых она подбирает под свое влияние. У нас один путь достичь равноправных отношений с Россией – быть сильными. Если отношения братские, то это отношения между старшим и младшим братом. Только когда мы будем сильными, Россия нас будет уважать и строить нормальные отношения, как она строит их с Францией, Италией и так далее. А для того, чтобы быть сильными, мы должны быть в Северно-Атлантическом Альянсе.
Смотрите, как Россия и другие страны относились к Румынии раньше, и как относятся сейчас. Почему? Потому что она стала членом альянса! Каким стало отношение к странам после того, как они стали членами альянса? - Очень уважительное. Россия раньше оказывала и экономическое давление, информационное давление, спекулировала на правах русскоязычного населения. Сейчас этого нет, потому что за ними стоит совокупный оборонный и экономический потенциал стран НАТО.
В России новый президент, который выглядит либералом. Вскоре сменится президент Америки. Как Вы думаете, какими будут российско-американские отношения при новых президентах и повлияет ли это как-то на наши двусторонние отношения с Россией?
|Путин, Медведев
Что касается Российской Федерации, то я не думаю, что эта политика изменится существенно. Потому что Россия воспроизводится, как государство, по имперскому типу. Я не могу сказать, плохо ли это, хорошо ли этоля самой России. Очевидно, она с самого начала, по крайней мере, со времен Петра, строилась как империя. Очевидно, что когда новый формат страны возвращается к своим корням, имперские конструкции воспроизводятся. А в таком случае воспроизводятся и черты ее внешней политики. И основной чертой ее политики будет экспансия. Потому что государство, построенное по такой конструкции, в процессе развития должно постоянно расширяться. Когда оно прекращает расширяться, то оно теряет внутреннюю прочность и происходит деинтеграция, что мы и наблюдали в 90-ые годы. Только возвращение к такому типу политикой Путина собственно и консолидировало Россию. Это природа развития самого российского государства. Но в этом отношении для нас существует угроза. Потому что когда Россия расширяет свое влияние, она пытается реинтегрировать под себя близкое зарубежье. И здесь Украина - кандидат номер один относительно такого подгребания. А это означает угрозу нашему суверенитету и территориальной целостности. Мы видели прессинг во время президентства Путина, мы видели, как Россия пыталась изолировать Украину от европейского продвижения. Потому что если бы Украина интегрировалась в европейское и євроатлантическое сообщество, то Россия навсегда бы потеряла шанс вернуть себе Украину. И поэтому идет жесткая борьба относительно недопущения Украины к ПДЧ. Дальше Россия будет применять более утонченные инструменты реинтеграции, подгребания Украины. Усилится идеологическая экспансия в Украину. Поскольку в Украине действуют демократические механизмы, то России достаточно купить несколько украинских телеканалов и изменить редакционную политику. Изменяя политику ведущих украинских СМИ, можно изменять сознание, которое будет отражать уже не интересы собственной страны, а интересы чужой страны. Следующий шаг – реинкорпорация украинской политической элиты, прежде всего той элиты, которая представлена в Партии Регионов и среди левых сил, в российские геополитические инструменты. Могу привести в качестве примера недавнее выступление Валерия Коновалюка на 5 канале. Он все время повторял, что присоединение к ПДЧ противоречит российским интересам. И у меня создавалось впечатление, что этот яркий представитель Партии Регионов – парламентарий Госдумы России. Иначе зачем так заботиться о российском интересе? Это пример того, как наши элиты могут быть реинкорпорированы в российский интерес. Эта стратегия реинтеграции Украины уже не будет предусматривать образования Союза с правом выхода. Будущая интеграционная модель России будет связана с разрушением суверенитета стран и вхождением их в состав самой России. Может ли измениться Россия? - Нет, потому что модель России - это не злая воля Путина, это объективные закономерности ее развития. Такая территория, ментальность, демографическая составляющая, история - они просто определяют именно такой путь развития России. И такие огромные территории могут консолидироваться именно в такой конструкции. Почему в России не состоялась демократия? Потому что демократические процессы угрожают России дезинтегрированностью, неуправляемостью. И историческая миссия Путина заключалась в том, что он вернулся к авторитарным тенденциям. Россия - сложная страна, она содержит колоссальные ресурсы, которые могут работать в интересах Украины при оптимальной модели отношений с Российской Федерацией. Но такая оптимальная модель может существовать при одном условии: если Россия четко осознает, что Украина от нее ушла навсегда. Это суверенная страна навсегда. И никакого возвращения Украины к России никогда уже больше не будет. А такое условие возможно только, когда мы будем в европейском сообществе, прежде всего, в Северно-Атлантическом альянсе.
Разговаривала Лана Самохвалова