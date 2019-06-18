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В Египте объявили особое положение из-за смерти экс-президента

08:45, 18 июня 2019
Мир
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Мухаммед Мурси / REUTERS

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.

Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов отменены, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

По данным СМИ, причиной смерти Мурси стал сердечный приступ.

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Теги: #Египет