В Египте объявили особое положение из-за смерти экс-президента
08:45, 18 июня 2019Мир
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В государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей повышены меры безопасности.
Мухаммед Мурси / REUTERS
Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого становую в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси.
Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные СМИ.
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Отмечается, что по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.
Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов отменены, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей.
Как сообщал УНИАН, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.
По данным СМИ, причиной смерти Мурси стал сердечный приступ.
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