Названа причина смерти экс-президента Египта в здании суда

Мухаммед Мурси умер в понедельник в зале суда.

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в здании суда во время судебного разбирательства в результате сердечного приступа.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газеты Al-Masry Al-Youm и Al Bayan.

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Эту версию высказал и источник государственного телевидения Египта, отмечает Reuters.

По словам собеседника Al-Masry Al-Youm, у Мурси было много проблем со здоровьем, он страдал от доброкачественной опухоли и нервных спазмов на левой стороне лица. С ноября 2017 он находился под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире во время заседания суда по делу о шпионаже.

В здании суда Мурси выглядел нормально, видимых признаков какой-либо болезни не было, сообщает Al Bayan со ссылкой на свидетелей. Согласно первичному медицинскому отчету, на теле Мурси не было следов недавних травм.