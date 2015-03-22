В Москве скончался писатель-сатирик Аркадий Арканов

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Московский академический театр сатиры.

"Не стало Аркадия Арканова", - говорится в сообщении.

Информацию о его смерти агентству ТАСС подтвердили в справочной Центральной клинической больницы управления делами президента.

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Арканов был госпитализирован в ЦКБ 14 марта с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание.

Аркадий Арканов родился 7 июня 1933 года (фамилия при рождении - Штейнбок). Он написал около 20 книг и ряд пьес, поставленных на сцене Московского театра сатиры.