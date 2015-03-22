В Москве скончался писатель-сатирик Аркадий Арканов
10:09, 22 марта 2015Мир
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Арканов ранее был госпитализирован с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание.
Арканов написал около 20 книг и ряд пьес / yamoskva.com
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Московский академический театр сатиры.
"Не стало Аркадия Арканова", - говорится в сообщении.
Информацию о его смерти агентству ТАСС подтвердили в справочной Центральной клинической больницы управления делами президента.
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Арканов был госпитализирован в ЦКБ 14 марта с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание.
Аркадий Арканов родился 7 июня 1933 года (фамилия при рождении - Штейнбок). Он написал около 20 книг и ряд пьес, поставленных на сцене Московского театра сатиры.
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