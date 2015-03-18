Истребители Латвии перехватили семь самолетов РФ над Балтикой

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

NATO Baltic Air Policing QRA ITA, ESP Typhoon jets on 17 MAR scrambled to intercept RU AF 4x Su-27, 2x An-26, 1x An-12 over the Baltic Sea. - NBS (@Latvijas_armija) 18 Март 2015

"Истребители Балтийской воздушной полиции поднялись на перехват военных самолетов России - четырех Су-27, двух Ан-26, одного Ан-12", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийские бомбардировщики нарушили авиасообщение в Ирландии

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приказал начать масштабную передислокацию авиации ВВС. Авиация Военно-воздушных сил России приступает к перебазированию на запасные аэродромы в рамках внезапной проверки Северного флота и отдельных соединений Западного военного округа.