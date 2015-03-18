Истребители Латвии перехватили семь самолетов РФ над Балтикой
Патрульные самолеты Балтийской воздушной полиции 17 марта поднялись на перехват семи военных самолетов РФ над Балтийским морем.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.
NATO Baltic Air Policing QRA ITA, ESP Typhoon jets on 17 MAR scrambled to intercept RU AF 4x Su-27, 2x An-26, 1x An-12 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) 18 Март 2015
"Истребители Балтийской воздушной полиции поднялись на перехват военных самолетов России - четырех Су-27, двух Ан-26, одного Ан-12", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приказал начать масштабную передислокацию авиации ВВС. Авиация Военно-воздушных сил России приступает к перебазированию на запасные аэродромы в рамках внезапной проверки Северного флота и отдельных соединений Западного военного округа.