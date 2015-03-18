Истребители Латвии перехватили семь самолетов РФ над Балтикой

10:01, 18 марта 2015
Мир
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Патрульные самолеты Балтийской воздушной полиции 17 марта поднялись на перехват семи военных самолетов РФ над Балтийским морем.

REUTERS

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"Истребители Балтийской воздушной полиции поднялись на перехват военных самолетов России - четырех Су-27, двух Ан-26, одного Ан-12", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приказал начать масштабную передислокацию авиации ВВС. Авиация Военно-воздушных сил России приступает к перебазированию на запасные аэродромы в рамках внезапной проверки Северного флота и отдельных соединений Западного военного округа.

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