Катастрофа судна в Персидском заливе: 50 погибших
09:35, 31 марта 2006Мир
291
На борту были преимущественно туристы, в том числе иностранцы
Свыше 50 человек погибли вследствие кораблекрушения в Персидском заливе близ берегов Бахрейна.
Как сообщает “Немецкая волна”, на борту были преимущественно туристы, в том числе иностранцы. По данным официальных источников в Бахрейне, свыше 60 пассажиров были спасены. Сегодня утром продолжались поиски еще нескольких. О причинах катастрофы пока ничего не известно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter