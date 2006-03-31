Катастрофа судна в Персидском заливе: 50 погибших

Свыше 50 человек погибли вследствие кораблекрушения в Персидском заливе близ берегов Бахрейна.

Как сообщает “Немецкая волна”, на борту были преимущественно туристы, в том числе иностранцы. По данным официальных источников в Бахрейне, свыше 60 пассажиров были спасены. Сегодня утром продолжались поиски еще нескольких. О причинах катастрофы пока ничего не известно.