В Германии школьный автобус столкнулся с авто, пострадали 23 человека (фото)

В результате ДТП пострадал 21 подросток, опекун и водитель. Шесть подростков были госпитализированы.

В Германии в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали 23 человека, большинство из них - подростки.

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Об этом сообщает Die Welt. Авария произошла в федеральной земле Тюрингия. По данным полиции, в автобусе находилось 49 школьников из Штутгарта в возрасте от 16 до 18 лет, а также 6 их кураторов. Все они ехали домой.

В результате ДТП пострадал 21 подросток, опекун и водитель. Шесть подростков были госпитализированы. Остальным разрешили продолжить поездку на другом автобусе.

Кроме этого, 75-летняя женщина-водитель автомобиля и ее 80-летний пассажир получили серьезные ранения, спасательные вертолеты доставили их в больницу.

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель автомобиля. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но все равно столкнулся лоб в лоб автомобилем. Сила удара вынесла машину в кювет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии на автобане перевернулся пассажирский автобус.