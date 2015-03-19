Грибаускайте высказалась за продление и ужесточение санкций против РФ

Такое заявление сделала президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе перед началом работы саммита, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Вместе с тем, она отметила, что не уверена, что на саммите ЕС по этому поводу будет принято какое-то решение. "На этом этапе у меня нет информации в отношении этого (продления санкций). Мы будем обсуждать этот вопрос, но мне не известно, примем ли мы сегодня решение", - сообщила Даля Грибаускайте.

Литовский президент заявила, что уверена в необходимости продлить и углубить санкции. "Санкции необходимо продлить, потому что сегодня ситуация ни в Украине, ни в Балтийском регионе и на севере Европы не улучшается. Потому что, например, я могу сказать, что сегодня в Калининграде были установлены ракеты "Искандер", которые могут достичь даже Берлина", - отметила она.

Даля Грибаускайте напомнила, что существующие на сегодняшний день санкции работают до июля. "Мы увидим, что будем делать – или мы их продлим сегодня, или позже, но я выступаю за продление и углубление", - заявила президент Литвы.