Президент Литвы: Россия ведет себя как террорист

Президент Литвы Даля Грибаускайте уверяет, что ее страна будет продолжать поддерживать Украину даже в условиях российского давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

Лидер Литвы подчеркнула, что ее государство граничит с той самой страной, которая стала агрессором на востоке Украины.

"Непосредственной агрессор, который организовал войну, непосредственно участвует в войне, поставляет военное оборудование для ведения войны и ведет себя как террорист не только на границе, но и в Украине", - подчеркнула Грибаускайте.

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Вместе с тем она отметила, что в последнее время наблюдается большая концентрация российской военной силы на границе с Литвой со стороны Калининграда, а также использование российской военной авиации у границ с Литвой, что ставит под угрозу гражданскую авиацию.

"Мы также находимся под угрозой... Эта демонстрация силы, это попытка напугать нас, чтобы мы не поддерживали Украину. Именно так мы понимаем такие действия. Но мы не боимся. Мы были в такой ситуации 25 лет назад, 70 лет назад, и мы выжили только потому, что не подверглись запугиваниям", - отметила Грибаускайте, подчеркнув, что Литва поддерживает Украину, украинский народ в борьбе за свою свободу с Россией.

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Президент Литвы призвала международное сообщество поддержать Украину всеми возможными способами для сохранения ее независимости и суверенитета.