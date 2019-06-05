Мероприятия во Франции пройдут без переговоров в "нормандском формате"

На этот раз президентов Украины и России на церемониях во Франции не будет.

Президент США Дональд Трамп с руководителями Великобритании, Франции, Канады, Австралии, а также Германии и других стран принимают участие в церемониях по случаю 75-летия наступления западных союзников, который помог закончить Вторую мировую войну.

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На этот раз президентов Украины и России на церемониях во Франции не будет, несмотря на ожидания, которые высказывал бывший президент Петр Порошенко, относительно возможного возобновления переговорного процесса, передает Голос Америки.

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский также выражал готовность использовать так называемый “нормандский формат” переговоров.

В 2014 году участие президентов Украины и России в подобных церемониях в Нормандии стало поводом для четырехсторонних переговоров с привлечением руководителей Франции и Германии о путях достижения мира на востоке Украины.

Встречи четверки на высшем уровне не происходили после того, как во Франции вместо Франсуа Олланда, участника первых четырехсторонних встреч, президентом в 2017 году стал Эммануэль Макрон.