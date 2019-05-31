У Трампа и Меркель обсудили российскую агрессию в Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили взаимодействие между своими странами в связи российской вооруженной агрессией, в том числе в Украине.

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Как сообщает Голос Америки, об этом шла речь на встрече Помпео и Мааса в Берлине.

Помпео на совместной с Маасом пресс-конференции выразил благодарность Германии за сотрудничество в вопросе "санкций, наказывающих Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании".

"В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что немецкое правительство предпримет шаги, оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО", - заявил Помпео.

Маас, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности, что касается Украины, и рассказал об итогах своего визита в Киев. "Многие конфликты и вызовы, стоящие перед нами, могут быть решены только в координации и в сотрудничестве с нашими американскими друзьями, и мы намерены так поступать", - подчеркнул Маас.

"Это справедливо в отношении Украины", - добавил он.

Маас отметил, что во время своего визита в Киев на этой неделе он "очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживают нашей полной поддержки в продолжении реформаторского курса Украины, и мы работаем с другими странами "Большой семерки" над достижением этой цели".

"На теперь очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь, и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в "нормандском формате" или на других уровнях", - сказал политик.

Маас отметил необходимость для России "немедленно предпринять конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако по Украине - в первую очередь".

Также на встрече представители двух государств обсудили вопросы международной политики относительно и таких стран как Китай, Иран и Венесуэла.