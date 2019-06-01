Зеленский планирует посетить Францию - АП

В АП отметили, что о принятии Зеленским приглашения Макрона стало известно после встречи 31 мая украинского президента и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона нанести визит в Париж. Об этом 31 мая проинформировал сайт Администрации президента Украины.

Читайте такжеМеркель и Макрон поговорили с Путиным об Украине

Речь идет о визите "в ближайшее время". В АП отметили, что о принятии Зеленским приглашения Макрона стало известно после встречи 31 мая украинского президента и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Президент Украины поблагодарил Францию за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны. Владимир Зеленский также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандском формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте", – сказано в сообщении Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, после публикации данных экзит-полла представители команды Зеленского сообщили, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

24 апреля российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) опубликовал якобы запись разговора Макрона с фальшивым Зеленским. В администрации Макрона отказались комментировать Reuters запись пранкеров, отметив, что не подтверждают и не отрицают ее подлинность.