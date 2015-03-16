Президент Таджикистана назначил сына главой антикоррупционного агентства

27-летний Эмомали был назначен на должность 16 марта. До этого он с конца 2013 года руководил Таможенной службой Таджикистана, передает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Стамбуле убит известный таджикский оппозиционер

Предшественник Эмомали на посту председателя антикоррупционного агентства Абдуфаттох Гоиб стал новым руководителем Таможенной службы.

Коррупция является главной проблемой в Таджикистане и других бывших советских республиках.