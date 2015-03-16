Президент Таджикистана назначил сына главой антикоррупционного агентства
16:57, 16 марта 2015Мир
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали главой Государственного агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией страны.
Эмомали Рахмон / rus.azattyq.org
27-летний Эмомали был назначен на должность 16 марта. До этого он с конца 2013 года руководил Таможенной службой Таджикистана, передает Радио Свобода.
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Предшественник Эмомали на посту председателя антикоррупционного агентства Абдуфаттох Гоиб стал новым руководителем Таможенной службы.
Коррупция является главной проблемой в Таджикистане и других бывших советских республиках.
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