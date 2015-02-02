Три составляющих для борьбы с коррупцией

Полномасштабная и эффективная борьба с коррупцией в любой стране мира требует организации процесса, гарантирующего верховенство права. Сущность такого процесса заключается в способности общества адекватно сдерживать органы государственного управления в их действиях.

Верховенство закона должно работать для всех. То есть, все граждане, в том числе, высокие должностные лица, должны этому закону подчиняться. Грубо говоря, ни один гражданин, независимо от его политического, экономического, социального или любого другого статуса в обществе, не может быть выше закона. Единственный способ укрепить и гарантировать верховенство закона - это внедрение системы управления, базирующейся на разделении власти с системой сдержек и противовесов.

Основной целью этой системы является предотвращение узурпации власти, минимизация коррупции и монополий. Правительству предоставляется достаточно власти, чтобы оно могло управлять, а люди должны иметь возможность его контролировать. В результате, любой человек, который нарушает закон, преследуется в соответствии с устоявшимися законами страны.

Для борьбы с коррупцией многие страны создали (а Украина пока еще находится на стадии создания) антикоррупционные органы борьбы с этим всепроникающим явлением (особенно, что касается государственных структур). Однако способность этих учреждений эффективно и в полной мере бороться с коррупцией определяется тем, насколько действующие институциональные механизмы способны сдерживать тех, кто уже у них служит. Речь идет о том, что если в сами эти агентства или бюро по борьбе с коррупцией коррупция все же проникнет, они, соответственно, не смогут быть эффективным инструментом борьбы с ней.

В этой связи, не менее важной составляющей для эффективной борьбы с коррупцией является независимость судебной системы. Фемида должна обладать способностью и юридическим правом привлечь к ответственности любое должностное лицо. В системе, которая регулируется верховенством права, судебная власть должна иметь полную независимость и способность привлечь к ответственности всех, кто замечен в коррупционной деятельности, включая высокопоставленных государственных служащих и политиков.

Третий фактор, помогающий успешно бороться с коррупцией – свобода прессы. Независимая пресса, например, может расследовать и разоблачать коррупционные схемы и предоставлять необходимую информацию для полиции и судебных органов, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности.

Кроме того, решающее значение для борьбы с коррупцией имеет открытость и прозрачность коммуникаций государства. Социологи давно подметили, что практически во всех обществах прозрачность лучше всего препятствует участию в коррупционной деятельности и может повысить способность правовой и судебной системы эффективно бороться с участниками коррупционных схем.

К сожалению, большинство посткоммунистических стран или стран с переходной экономикой, имеют управленческие процессы, которые не гарантируют верховенство закона. Например, судебные системы многих из них не соответствуют минимальным требованиям, среди которых - независимость судей от произвольного вмешательства исполнительной ветви власти и институциональной независимости.

В этой связи Украина, стремящаяся эффективно бороться с коррупцией, должна начинать с институциональных реформ, чтобы обеспечить себе механизмы, которые гарантируют верховенство права. Это, в частности, включает в себя создание регулирующих процессов, основанных на таком разделении влияния ветвей власти, которое обеспечит жизнеспособность сдержек и противовесов.

Кроме того, важно, чтобы государством гарантировалась и защищалась свобода прессы. Это имеет огромное значение для эффективного противостояния коррупции.

Также определяющим в этом процессе должны быть гарантии независимости судебной системы и значительное повышение способности правовой и судебной системы творить правосудие, в том числе над высшими государственными служащими и политическими элитами, обвиняемыми в участии в коррупционной деятельности.

Джон Мбаку, эксперт института Брукингса, профессор экономики