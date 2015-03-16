Кобзон призвал отлавливать и убивать бездомных собак

Так представитель Забайкальского края в нижней палате парламента РФ отреагировал на трагедию с мальчиком в Чите, которого загрызла стая собак, передает «Забмедиа».

Кобзон заявил, что в таких случаях не нужно смотреть на зоозащитников. По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и уничтожать.

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"Это вопиющий случай. Внимание к этой проблеме необходимо обращать было раньше, и не дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех «зеленых», которые их защищают, - сказал Кобзон.

Также он отметил, что после введенного в Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных, зоозащитники «накинулись» на городские и краевые власти.

Однако, по словам Кобзона, когда речь заходит о жизни людей, на защитников животных не следует обращать внимания.