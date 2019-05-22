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Business Insider: Вероятность начала ядерной войны самая высокая со времен Второй мировой

16:34, 22 мая 2019
Мир
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В ООН предупреждают, что вероятность начала ядерной войны сегодня высока, как никогда / wikipedia.org

Риск боевого применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен Второй мировой войны. Эксперты ООН по вопросам безопасности отмечают, что это «неотложная» проблема, к которой миру стоит очень серьезно отнестись.

Как сообщает Business Insider, директор Института ООН по исследованию вопросов разоружения Рената Двана заявила, что все страны с ядерным оружием запустили программы модернизации своих арсеналов.

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Тем временем, ландшафт контроля вооружений меняется частично из-за стратегического соперничества между Китаем и США. Традиционные соглашения о контроле вооружений подвергаются эрозии из-за появления новых видов войны, в которых доминируют вооруженные группы и наемники, а также новейшие технологии. Все это размывает грань между нападением и обороной.

Об этом Двана заявила журналистам в Женеве. Все переговоры о ядерном разоружении зашли в тупик два десятилетия назад. Однако, 122 страны подписали соглашение, которое запрещает ядерное оружие. Отчасти они сделали это из-за понимания рисков.

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«Думаю, это реальный призыв к признанию того, что риск начала ядерной войны особенно высок сегодня. И риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны. А в СМИ об этом не говорят», - отметила эксперт ООН.

Дван добавила, что миру нужно прекратить игнорировать угрозу со стороны ядерных арсеналов.

«То, что мы думаем об этом, как мы действуем и как пытаемся управлять риском, по моему мнению, — это достаточно большой и насущный вопрос, который не отражен должным образом в Совете безопасности ООН», - сказала она.

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Теги: #война#ООН#ядерное оружие#ядерная война на Земле
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