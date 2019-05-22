Business Insider: Вероятность начала ядерной войны самая высокая со времен Второй мировой

В ООН предупреждают, что угроза ошибочно не получила необходимое внимание со стороны Совета безопасности.

Риск боевого применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен Второй мировой войны. Эксперты ООН по вопросам безопасности отмечают, что это «неотложная» проблема, к которой миру стоит очень серьезно отнестись.

Как сообщает Business Insider, директор Института ООН по исследованию вопросов разоружения Рената Двана заявила, что все страны с ядерным оружием запустили программы модернизации своих арсеналов.

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Тем временем, ландшафт контроля вооружений меняется частично из-за стратегического соперничества между Китаем и США. Традиционные соглашения о контроле вооружений подвергаются эрозии из-за появления новых видов войны, в которых доминируют вооруженные группы и наемники, а также новейшие технологии. Все это размывает грань между нападением и обороной.

Об этом Двана заявила журналистам в Женеве. Все переговоры о ядерном разоружении зашли в тупик два десятилетия назад. Однако, 122 страны подписали соглашение, которое запрещает ядерное оружие. Отчасти они сделали это из-за понимания рисков.

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«Думаю, это реальный призыв к признанию того, что риск начала ядерной войны особенно высок сегодня. И риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны. А в СМИ об этом не говорят», - отметила эксперт ООН.

Дван добавила, что миру нужно прекратить игнорировать угрозу со стороны ядерных арсеналов.

«То, что мы думаем об этом, как мы действуем и как пытаемся управлять риском, по моему мнению, — это достаточно большой и насущный вопрос, который не отражен должным образом в Совете безопасности ООН», - сказала она.