Путин: Во время аннексии Крыма ГРУ отключило связь украинской армии

Откровения Путина представлены в документальном фильме "Крым. Путь на Родину", передают Крым.Реаліі

«Надо по-честному сказать, что специальной связи там у них уже не было. Для этого и существует спецназ ГРУ. Он знает, что надо делать и как надо делать. Поэтому они (украинцы) пользовались открытыми видами связи. Что ж греха таить, мы контролировали все эти переговоры и чувствовали внутреннее состояние и воинских подразделений на месте, и их отцов-командиров в столице. Все пытались уйти от личной ответственности», – сказал российский лидер.

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Отметим, документальный фильм "Крым. Путь на Родину" рассказывает о подготовке и процесс аннексии полуострова с использованием комментариев Владимира Путина. В частности, президент России заявил, что в аннексии полуострова нет ничего противозаконного и признался, что использовал российских силовиков для разоружения украинской армии. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже заявил, что этот фильм может быть использован как доказательство в суде в Гааге.