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Трамп пригрозил "покончить" с Ираном, если угрозы повторятся

02:08, 20 мая 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Если Иран хочет войны, то это будет официальный конец Ирана. Никогда больше не угрожайте США", - подчеркнул президент.

Ранее глава подразделения воздушных сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде заявил, что присутствие американских военных в Персидском заливе не является угрозой для Тегерана. "Если (американцы - УНИАН) сделают шаг, мы поразим их прямо в голову", - отметил он.

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Ранее в ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение включить еще и силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерного соглашения. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.

В ответ на нынешние действия Тегерана Вашингтон объявил также о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана.

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Теги: #Иран#Дональд Трамп