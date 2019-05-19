В Египте возле пирамид Гизы прогремел взрыв: ранены туристы (видео)

Самодельное взрывное устройство приведено в действие близ Большого египетского музея в городе Гиза.

В результате взрыва около известнейшей туристической достопримечательности Египта пирамид Гизы ранены не менее 12 человек, большинство из которых - туристы.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Целью взрыва, по всей видимости, являлся автобус с туристами. Всего ранены по меньшей мере 12 человек. Большинство из них - иностранные туристы.

По данным телеканала Аlаrabiya, пострадали по меньшей мере 15 человек. Самодельное взрывное устройство приведено в действие близ Большого египетского музея в городе Гиза.

Update - #Egypt at least 16 people have been injured after an explosion targeted a tour bus travelling near the grand #egyptian museum in #Gizapic.twitter.com/kDym1WBJ4k — Compact News 🌐 (@NewsCompact) May 19, 2019

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