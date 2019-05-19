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В Египте возле пирамид Гизы прогремел взрыв: ранены туристы (видео)

17:11, 19 мая 2019
Мир
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Большинство из пострадавших - иностранные туристы / alarabiya.net

В результате взрыва около известнейшей туристической достопримечательности Египта пирамид Гизы ранены не менее 12 человек, большинство из которых - туристы.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Целью взрыва, по всей видимости, являлся автобус с туристами. Всего ранены по меньшей мере 12 человек. Большинство из них - иностранные туристы.

По данным телеканала Аlаrabiya, пострадали по меньшей мере 15 человек. Самодельное взрывное устройство приведено в действие близ Большого египетского музея в городе Гиза.

фото: alarabiya.net
фото: alarabiya.net

Как сообщал УНИАН, египетские власти задержали танкер с украинцами на борту: МИД требует объяснений.

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Теги: #взрыв#теракт#Египет