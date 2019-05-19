Египетские власти задержали танкер с украинцами на борту: МИД требует объяснений

Посольству Украины в Египте поручено безотлагательно провести комплекс мер по урегулированию ситуации.

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от властей Арабской Республики Египет объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольством Украины направлена нота МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно сложившейся ситуации, а также дать разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сообщил Кирилич.

Он отметил, что на борту судна находится 17 украинцев.

"МИД поручено Посольству Украины в Арабской Республике Египет безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации", - отметил дипломат.

Он добавил, что это дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.