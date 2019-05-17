Newsweek: ЕС едва держится вместе, и Путин это знает

Если европейская организация хочет продолжить свое существование, ей нужно вернуть себе моральное превосходство.

Brexit и похожие популистские движения в Европе заставили Брюссель поставить под сомнение себя и свои политические подходы. Что бы не случилось с этими мятежниками, должна состояться полномасштабная переоценка того, как ЕС относится к государствам и экономикам, зависимым от него как внутри, так и за его границами.

Об этом пишет Newsweek. С самого основания Европейского Союза он почти по умолчанию был ассоциирован с международной солидарностью, открытой торговлей и правами граждан. Это естественное следствие любого союза между странами с различным уровнем доходов и геополитической важности. Это было понятно с самого основания в 1993 году. К примеру, Италия и Германия очень разные с учетом их экономик, обществ и глобальных позиций.

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Эти принципы и скрытые моральные позиции еще больше расширились, когда "Внешняя семерка" стран (включая Португалию) присоединилась к Евросоюзу. Ситуация углубилась еще больше, когда Испания и Греция - средиземноморские страны с недавней историей военных диктатур и экономических переворотов - присоединились к союзу в 80-х годах.

Репутация Евросоюза как воплощение свободы, прав и демократии закрепилась после падения Берлинской стены, когда он быстро принял страны бывшего Восточного блока. Это был акт или больших амбиций, или сочувствия, или одного и другого. Все зависит от того, как на это посмотреть.

Но расширение союза последних времен может привести к тому, что ЕС повторит ошибку всех падших империй в истории. Пытаясь разобраться с экономическими и политическими трудностями дома (Германия, Франция, Великобритания), он проводит чрезмерно амбициозную экспансию на "передовой" (На Балканах и в Центральной Европе). Пытаясь трансформировать бывшие коммунистические плановые экономики в современные, европейские рынки 21-го века за очень короткий срок, Евросоюз размыл свои стандарты и уступил свои политики даже тогда, когда некоторые новые страны-участницы вступали в открытый конфликт.

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К примеру, в Хорватии ЕС пришлось смотреть в другую сторону, когда бывший премьер-министр Иво Санадер предстал перед судом за коррупцию. Его обвинили в получении многомиллионных взяток от венгерской государственной энергетической компании MOL. Несмотря на полное отсутствие убедительных доказательств, две страны Евросоюза продолжили схватку в процессе, который многие обозреватели считают игрой Кремля за контроль над энергетикой ЕС (оба конкурента MOL в Хорватии - российские компании).

Расширение Евросоюза - одна из наиболее часто упоминаемых причин вмешательства России в европейскую политику. С российской точки зрения, расширение европейского проекта допускалось лишь при условии - явной или неявной - что он не зайдет слишком далеко на восток и не включит то, что Москва считает "российской территорией". Кремль думает, что эта красная линия была нарушена в случае Украины. Суть проблемы Евросоюза может заключаться в том, что он продвигает устаревшие политические подходы. В значительной степени видение европейского расширения было сформулировано во времена, когда президентом России был Борис Ельцин — пассивный, незлостивий мужчина, занятый проблемами экономики своей страны, который еле держался за власть.

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С более самоуверенным Путиным во главе Россия менее склонна прощать то, что она считает злоупотреблениями со стороны ЕС. И население многих стран союза уже начало искать альтернативу. После многих лет, в течение которых Евросоюз предлагал им высокие цены дома и ограниченные возможности на рынке неквалифицированного трудоустройства за рубежом, люди все больше готовы смотреть на Восток. Кажется, Россия может чувствовать слабость Европы. Впервые она применила военную силу в Крыму. Изменение границ Украины делает ее вступление в ЕС невозможным. Вряд ли Брюссель захочет делить границу с российским оккупантом. Путин также действует экономическими методами, уделяя особое внимание энергетике. Речь идет не только о скрытых атаках против венгерской энергетической компании в Хорватии. Его проект "Северный поток-2" также повысит энергетическую зависимость Европы от Москвы. В последние годы начался третий этап. Речь идет о политическом вмешательстве. Благодаря идеологической и финансовой поддержке европейских популистских движений, таких как AfD В Германии, Brexit в Великобритании, "Желтые жилеты" во Франции, Путин заставляет Брюссель больше смотреть на дела внутри союза, чем за его пределами.

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Если Евросоюз хочет выжить, он должен поработать над тем, чтобы вернуть себе моральное превосходство и показать своим гражданам, за что он борется и почему они должны поддержать его. Торговая политика может стать хорошим началом. К примеру, страны-нарушительницы, такие как Мьянма, не должны иметь необлагаемый и неограниченный квотами доступ к рынку Евросоюза. Для многих некоторые политические подходы ЕС не имеют логики. Например, он запретил использование пальмового масла по экологическим причинам. Но при этом соя и рапс разрешены, несмотря на еще более катастрофическое влияние на окружающую среду. Существует много таких проблем, которые заставляют интересоваться, что же на самом деле происходит в Брюсселе. Если Евросоюз не начнет слаженно и быстро действовать, все большая часть его полумиллиардного населения начнет задавать подобные неудобные вопросы.