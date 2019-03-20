Der Spiegel: Крым поглотил Путина

Издание пишет, что существует два Путина: один был до войны с Украиной и считался «осторожным стратегом», а другой плевать хотел не только на международные законы, но и на свой народ.

Пять лет назад Владимир Путин принес войну и насилие на Восток Украины. Это решение сильно изменило властелина Кремля, россиян и их страну. Незадолго до аннексии Крыма в марте 2014 года российский оппозиционер Алексей Навальный решился дать прогноз относительно будущего полуострова. Будучи под домашним арестом, он понимал, что нечто серьезное происходит на украинском полуострове.

Об этом пишет Der Spiegel, вспоминая, как Вооруженные люди в масках, очевидно солдаты отрядов специального назначения армии России, ворвались в здание парламента Крыма в конце февраля и установили российский флаг. Парламент после этого назначил «референдум о присоединении" к РФ. Но решится ли Путин зайти так далеко и аннексировать территорию соседней Украины? «Нет», - писал Навальный 12 марта.

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Такие действия не вписываются в поведение российского президента. Ведь о нем было принято думать как об искусном тактике, который избегает прямой конфронтации. И поэтому события в Крыму, по мнению оппозиционера, нужно было расценивать лишь как путинский жест угрозы. Навальный допускал, что Крым станет очередной «псевдореспубликой» вроде Абхазии или Южной Осетии в Грузии. Через шесть дней после того все эти предсказания оппозиционера Путин развеял в своей речи. Впервые со времен Второй мировой войны в Европе одна страна осмелилась нагло изменить границы своего соседа.

Захватив украинский Крым российский президент удивил даже своих врагов. Складывалось впечатление, будто Владимир Путин не просто похоронил послевоенный порядок в Европе, но и знакомую всем версию себя самого. Появился новый Путин, который отказывался играть по правилам. И не только Западу трудно понять это. Россияне и сами до этого до сих пор не привыкли. До событий пять лет назад российский президент лелеял образ осторожного лидера. Он избегал обязательств и любил занять «серединку». Но словно раздраженный картежник, который вдруг опрокидывает перед другими игроками стол, Путин оставил всякую рассудительность и изолировал сам себя.

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Издание отмечает, что Крым стал лазейкой, через которую Москва разожгла войну и насилие на Донбассе. В те времена в российской столице даже думали над тем, чтобы разорвать Украина пополам. Все могло быть даже хуже и кровавее. Но Запад оказался более объединенным, а Украина – более устойчивой, чем ожидали в Кремле. В конце концов, Москве удалось отколоть от Украины лишь небольшую часть угольного региона. Но, по мнению Der Spiegel, с того момента Путин стал тем, кем всегда был и хотел быть. Конфликт на Донбассе еще не утих, как он развязал новую войну в 2015 году, устроив российское вторжение в Сирию. И это тоже было результатом аннексии Крыма.

Москва хотела таким образом прорвать международную изоляцию и доказать, что Россия – незаменимая сила. Удивленные россияне смотрели, как ВВС их страны бомбили города в пустыне и обстреливали Сирию ракетами с кораблей в Каспийском море. Путин шаг за шагом отдалялся от внутренней политики и переходил в международную. Он больше не казался политиком, который заботится о своих граждан. Теперь его интересовала только объявленная им «историческая миссия». Ему больше не нужно признание других лидеров или дома.

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«Россия поглотила Крым, Крым поглотил Путина», - сказала политолог Татьяна Становая.

Большинство россиян были благодарны за оккупацию Крыма. Они считали, что историческая справедливость на их стороне. А то, что их страна нарушила международный закон, врала и обманывала мир, их не интересует. Ведь они и сами привыкли, что государство их постоянно обманывает. Так называемая «гибридная война», которая предполагает замаскированное насилие, распространение лжи и работу с провокаторами, вполне вписывается в гибридную внутреннюю политику. Ведь Москва лишь имитирует демократию. В случае с Украиной российская власть обманула не самих россиян, а «вражеский Запад». Россияне теперь были не жертвами, а соучастниками преступления. И это сыграло на их желании отождествлять себя с государством.

Однако, эйфория прошла. И отношения между Путиным и его гражданами стали ухудшаться. В определенном смысле сегодня россияне чувствуют себя так же, как и канцлер Германии Ангела Меркель, которая с разочарованием в голосе признала в 2014 году, что Путин живет «в другом мире». Он больше не считает себя обязанным заботиться о своем народе. Будто аннексией Крыма он полностью выполнил свою часть социального договора. Путин оправдывает повышение пенсионного возраста нехваткой денег в стране. Но при этом он тратит миллиарды долларов на то, чтобы пригрозить США очередным «чудо-оружием».