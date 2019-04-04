Вице-президент США раскритиковал Германию из-за "Северного потока-2"

Майк Пенс назвал "просто недопустимым", что крупнейшая экономика Европы "по-прежнему игнорирует исходящую от России угрозу".

Вице-президент США Майк Пенс в очередной раз выступил с критикой в адрес Берлина, обвинив его в недостаточных расходах на оборону, а также высказав опасения в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на форуме в Вашингтоне, приуроченном к празднованию 70-летия основания НАТО, передает dw.com.

"Германия должна делать больше. Мы не можем обеспечить оборону Запада, если наши союзники впадают во все большую зависимость от России", - заявил Пенс.

Он назвал "просто недопустимым", что крупнейшая экономика Европы "по-прежнему игнорирует исходящую от России угрозу" и "пренебрегает как собственной, так и совместной обороной" в рамках Североатлантического альянса.

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По словам Пенса, строительство второго газопровода по дну Балтийского моря сделает Германию зависимой от РФ. Проект Nord Stream 2 сделает немецкую экономику "в буквальном смысле заложницей России", отметил он.

Вместе с тем Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты "являются крупнейшим союзником Европы и хотят всегда им оставаться".

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в тот же день в Колумбийском университете в Нью-Йорке, опроверг обвинения в зависимости своей страны от России. "Германия участвует в различных миссиях НАТО, и мы выполним свои обязательства. На Германию можно положиться", - указал глава германского внешнеполитического ведомства.

Маас напомнил, что правительство ФРГ пообещало увеличить расходы на оборону. "И мы сдержим слово", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что российский газовый монополист компания "Газпром" получила очередной отказ в согласовании альтернативного маршрута для строительства двух веток газопровода "Северный поток-2" от Национального энергетического агентства Дании.