В США массово дают детям имена персонажей «Игры престолов»

В 2018 году именем Кхалиси были названы 560 новорожденных девочек. Кроме того, популярностью пользуются имена Дейенерис и Санса.

Имена персонажей сериала HBO «Игра престолов» становятся все более популярными у американских родителей.

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Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные Службы социального обеспечения США. По имеющейся информации, в 2018 году именем Кхалиси были названы 560 новорожденных девочек. Это почти на 100 больше, чем годом ранее.

Еще быстрее растет число американок по имени Арья - таких в прошлом году оказалось 2 545. Отмечается, что это имя вошло в тысячу наиболее популярных имен в США.

Кроме того, популярностью пользуются имена Дейенерис и Санса.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел тизер финального эпизода "Игры престолов".