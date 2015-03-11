Европарламент потребует международного расследования убийства Немцова

Об этом говорится в проекте резолюции ЕП, согласованном всеми политическими партиями и поступившем в распоряжение ТАСС.

Парламентарии считают, что убийство Немцова является "самым значительным политическим убийством в современной истории России", говорится в тексте. Они собираются попросить "провести независимое международное расследование".

Читайте такжеСегодня Европарламент начнет обсуждение убийства Немцова и состояния демократии в РФ

Документ будет вынесен на голосование депутатов в четверг.