Европарламент потребует международного расследования убийства Немцова

19:03, 11 марта 2015
Мир
1520 0

Депутаты Европарламента (ЕП) намерены обратиться к властям России с призывом провести международное расследование убийства политика Бориса Немцова. 

REUTERS

Об этом говорится в проекте резолюции ЕП, согласованном всеми политическими партиями и поступившем в распоряжение ТАСС.

Парламентарии считают, что убийство Немцова является "самым значительным политическим убийством в современной истории России", говорится в тексте. Они собираются попросить "провести независимое международное расследование".

Читайте такжеСегодня Европарламент начнет обсуждение убийства Немцова и состояния демократии в РФ

Документ будет вынесен на голосование депутатов в четверг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter