Европарламент потребует международного расследования убийства Немцова
19:03, 11 марта 2015Мир
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Депутаты Европарламента (ЕП) намерены обратиться к властям России с призывом провести международное расследование убийства политика Бориса Немцова.
REUTERS
Об этом говорится в проекте резолюции ЕП, согласованном всеми политическими партиями и поступившем в распоряжение ТАСС.
Парламентарии считают, что убийство Немцова является "самым значительным политическим убийством в современной истории России", говорится в тексте. Они собираются попросить "провести независимое международное расследование".
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Документ будет вынесен на голосование депутатов в четверг.
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